Мир Чтобы остановить эпидемию Китай пошел на беспрецедентно жесткие меры

2020-02-17 13:44 294

В ближайшее время Китай сумеет преодолеть эпидемию коронавируса COVID-19. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы видим свет в конце тоннеля", - сказал глава китайского МИД и добавил, что эта эпидемия не подорвет китайскую экономику.

Глава МИД Китая также выразил благодарность ряду стран за помощь в борьбе против коронавируса.

Напомним, что ранее власти Китая запретили местным жителям выходить из домов. В провинции Хубэй администрация запретила людям выходить из дому. Разрешается только движение автомобилям полиции и экстренных служб. Также в Китае ввели смертную казнь за сокрытие коронавируса. Сокрытие симптомов коронавируса COVID-19 будет считаться угрозой общественной безопасности и может караться тюрьмой и даже смертью.

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