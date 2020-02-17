Украина В центр Киева срочно стягивают большие силы полиции и нацгвардии

2020-02-17 12:14 2433

Правоохранители усилили меры безопасности в центре Киева. Об этом рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко, передает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

Уже поступило несколько уведомлений о проведении массовых акций, поэтому в центральной части города привлечено к несению службы около 1000 правоохранителей. Это как полицейские, так и военнослужащие Национальной гвардии.

"Наряды будут патрулировать для обеспечения порядка. Привлечены также кинологи и взрывотехники. Правоохранители будут проводить превентивные мероприятия, в частности проверку вещей и документов. Прошу с пониманием относиться, ведь это нужно для того, чтобы все запланированные мероприятия прошли спокойно", - сказал Крищенко.

Он также призвал не брать в места проведения акций запрещенные законодательством предметы.

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В центр Киева срочно стягивают большие силы полиции и нацгвардии 2020-02-17 12:14 2433
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