Украина Китайских строителей в Житомире срочно поместили в зону карантина

2020-02-18 20:44 114

В Житомирской области на карантин поместили девять работников, вернувшихся из Китая после празднования Нового года.

В Украине они строят объездную дорогу возле Житомира и ездили на родину на праздники, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря председателя Житомирской облгосадминистрации Юрия Мельника.

По словам чновника, указанные работники компании находятся на карантине, признаков коронавирусной инфекции у них не обнаружили.

"На здоровье все девять не жаловались. Все они приехали из провинции, находящейся далеко от эпицентра болезни", - рассказал он.

По информации Мельника, указанные китайцы изолированы в жилых боксах на территории производственной базы, недалеко от Житомира.

"На той территории, где идет строительство объездной дороги, размещены жилые боксы, в которых проживают китайцы. Часть площади этих помещений высвобождена для изолированных иностранцев. Состояние их здоровья контролируется дистанционно. Медработник туда не заходит, только передается пища в наборах. Не менее трех раз в день у китайцев измеряют температуру тела. Все это не относится к 16 работникам, которые остались в Украине и в Китай не ездили", - уточнил Мельник.

В случае выявления коронавируса китайцев перевезут на госпитальные базы.