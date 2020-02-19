Украина Украинский студент купил у Стивена Кинга права на экранизацию рассказа

2020-02-19 14:12 186

Украинский студент Валентин Лавренюк подписал контракт со Стивеном Кингом, выкупив за 1 доллар права на экранизацию его рассказа "Велотренажер" (2008) в рамках программы Dollar Baby.

Как сообщает yabl, Валентин решил продолжить дело своего отца, Сергея Лавренюка, генерального продюсера компании Solar Media Entertainment. Онпланирует выпустить короткометражный фильм по рассказу до конца этого года, это будет его дебютный проект.

 "Велотренажер" - рассказ о художнике Ричарде Сифкице, который пытается похудеть и ездит на тренажере в подвале своего дома в Нью-Йорке. Чем больше Сифкиц худеет - тем чаще его преследуют странные иллюзии. Права на экранизацию рассказа предоставляются на год. По условиям, короткометражный фильм нельзя выкладывать в сеть или транслировать на телевидении. Выпуск ленты в широкий прокат будет возможен только по личному разрешению Стивена Кинга.

Напомним, Кинг продает студентам-режиссерам права на свои рассказы с 70-х годов. В рамках программы Dollar Baby писатель за 1 доллар делится своими авторскими правами со школьниками и студентами-кинематографистами, чтобы те могли экранизировать его работу. 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Букингемский дворец решил судьбу Гарри и Меган

2020-01-19 10:30 897

Диджитализация страны: Как Украина осваивает цифровой банкинг

2020-01-01 10:42 1221

В спальне королевы Британии Елизаветы II задержали 22-летнего мужчину

2019-07-12 10:13 3000

"Надо идти к дронам", - самые загадочные фразы и факапы из выступления Зеленского

2019-05-24 09:12 4842

Еще новости в разделе "Украина"

Василий Голованов уволился с NEWSONE - кто сегодня проведет «Украинский формат»

2020-02-19 14:48 540

Украинский студент купил у Стивена Кинга права на экранизацию рассказа

2020-02-19 14:12 186

Китайских строителей в Житомире срочно поместили в зону карантина

2020-02-19 12:43 480

Суд вынес решение полицейским, которые силой выбивали признание в краже

2020-02-18 18:14 438
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Василий Голованов уволился с NEWSONE - кто сегодня проведет «Украинский формат» 2020-02-19 14:48 540
Украинский студент купил у Стивена Кинга права на экранизацию рассказа 2020-02-19 14:12 186
Китайских строителей в Житомире срочно поместили в зону карантина 2020-02-19 12:43 480
Суд вынес решение полицейским, которые силой выбивали признание в краже 2020-02-18 18:14 438

Лента

17:30 В Иране рассказали, почему затягивается расшифровка «черного ящика»
17:00 В Ухань прилетел самолет для эвакуации украинцев: где разместят людей по прилету в Украину
16:30 Германия назвала неэффективным обследование пассажиров на коронавирус перед эвакуацией из Китая
15:46 ОБСЕ призвала стороны немедленно прекратить огонь на Донбассе
15:13 Почти четверть экономики находится в тени - названы реальные цифры
14:48 Василий Голованов уволился с NEWSONE - кто сегодня проведет «Украинский формат»
14:12 Украинский студент купил у Стивена Кинга права на экранизацию рассказа
13:44 Hyundai отзывает почти 430 тысяч авто из-за риска возгорания двигателя
13:16 НАТО обратилось к РФ с требованием вывести войска с Донбасса
12:43 Китайских строителей в Житомире срочно поместили в зону карантина