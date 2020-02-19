Украина Украинский студент купил у Стивена Кинга права на экранизацию рассказа

2020-02-19 14:12 186

Украинский студент Валентин Лавренюк подписал контракт со Стивеном Кингом, выкупив за 1 доллар права на экранизацию его рассказа "Велотренажер" (2008) в рамках программы Dollar Baby.

Как сообщает yabl, Валентин решил продолжить дело своего отца, Сергея Лавренюка, генерального продюсера компании Solar Media Entertainment. Онпланирует выпустить короткометражный фильм по рассказу до конца этого года, это будет его дебютный проект.

"Велотренажер" - рассказ о художнике Ричарде Сифкице, который пытается похудеть и ездит на тренажере в подвале своего дома в Нью-Йорке. Чем больше Сифкиц худеет - тем чаще его преследуют странные иллюзии. Права на экранизацию рассказа предоставляются на год. По условиям, короткометражный фильм нельзя выкладывать в сеть или транслировать на телевидении. Выпуск ленты в широкий прокат будет возможен только по личному разрешению Стивена Кинга.

Напомним, Кинг продает студентам-режиссерам права на свои рассказы с 70-х годов. В рамках программы Dollar Baby писатель за 1 доллар делится своими авторскими правами со школьниками и студентами-кинематографистами, чтобы те могли экранизировать его работу.