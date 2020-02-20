Украина Китайские медики не пустили на борт трех украинцев

2020-02-19 22:30 159

 

Во время эвакуации из Уханя на самолет не допущено четыре человека, три из них украинцы и один - иностранка.

В Ухане на этапе осмотра китайскими медиками не допущено на борт, который проводит эвакуацию в Украину, четыре человека, три из них украинцы и одна - иностранка. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает пресс-служба Кабмина.

После этого украинские специалисты, медики, сопровождающие этот рейс, провели дополнительно финальный осмотр.

"Эвакуация проходит в штатном режиме. Правительство имеет четкий план и мы его выполняем. К приему людей готовы. Самолет уже вылетел. Все прошли соответствующие проверки. На борт допущены люди без симптомов острой респираторной инфекции", - сказал Ляшко.

Как отмечается, всего на борт допущено 73 человека, после прибытия они будут размещены в обсервацию в определенном правительством объекте.

Также сообщается, что те, кого не допустили к эвакуации, находятся под наблюдением китайских врачей и находятся на постоянной связи с консульской службой.

"Прошу не создавать панику, сохранять здравый смысл и понимание, что в любой ситуации нужно оставаться людьми. Там могли оказаться каждый из нас или дорогой нам человек. Мы забираем людей, которые и так переживают непростой период. Среди эвакуированных семья из 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Наш долг - забрать их и создать максимально комфортные условия. Это касается не только организации перелета и обустройства их быта, но и принятия их другими украинцами. Неужели в такой большой стране нет места для менее сотни граждан, оказавшихся в сложной ситуации?", - отметил Ляшко.

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