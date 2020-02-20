Мир В Китае число заражений новым коронавирусом резко пошло на спад

2020-02-20 14:45 192

В Китае в четыре раза сократилось количество случаев заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки подтверждено 394 новых случая заражения.

Как сообщает Синьхуа со ссылкой на Госкомитет по делам здравоохранения КНР, ежедневное число пациентов, вылечившихся от COVID-19 и выписавшихся из китайских больниц, второй день подряд превышает число новых подтвержденных случаев заражения. По данным ведомства, в среду из больниц выписались 1 779 выздоровевших пациентов, что намного больше числа подтвержденных случаев заражения, которое составило 394 – говорится в сообщении.

Китайские госпитали в общей сложности покинули 16 тысяч 155 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции. Ежедневное число новых случаев заболевания уменьшалось в течение трех дней подряд с понедельника, когда оно сократилось до 1886, что впервые стало ниже 2000 случаев с 31 января.

Наиболее серьезно пострадавшая от коронавирусной эпидемии провинция Хубэй сообщила о 349 новых случаях заражения в среду. Показатель резко сократился по сравнению с предыдущим днем, когда число случаев заражения составило 1693.