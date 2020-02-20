Украина Самолет с эвакуированными из Китая приземлился в "Борисполе", но скоро снова взлетит

2020-02-20 10:13 288

Самолет с эвакуированными из китайского города Ухань украинцами приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку. 

"Самолет с эвакуированными украинцами из Китая приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку. Там он дозаправится горючим и вылетит в Международный аэропорт "Харьков". По докладам экипажа и медперсонала сопровождения, все на борту самолета здоровые и могут продолжать полет", - сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Отмечается, что на борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

"Неоднократные строгие санитарно-эпидемиологические проверки состояния их здоровья, проведенные китайскими властями во время посадки на борт в КНР, во время промежуточной посадки в г. Алма-аты в Казахстане, а также контроль их состояния на борту самолета во время полета профессиональными врачами Минздрава Украина подтвердили, что все эвакуированные не имеют никаких симптомов болезни и здоровы. По прибытии всеми лицами на борту будет пройден надлежащий пограничный контроль с дотриманнням всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с Международными медико-санитарными правилами Всемирной организации здравоохранения в специальной отделены зоне аэропорта", - добавили в МВД.

Ранее сообщалось, что самолет который забрал из Ухани украинских и иностранных граждан, по пути в Киев изменил курс и направился в Харьков. Лайнер около часа кружил над городом, но в аэропорту Харькова так и не сел. Предположительно, из-за сильного тумана.

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