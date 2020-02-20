Украина В СНБО пришли к выводу о необходимости восстановления СЭС из-за коронавируса

2020-02-20 16:30 69

 

Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал Министерству здравоохранения Украины восстановить санитарно-эпидемиологическую службу в связи с угрозой коронавируса.

Такое решение было принято на межведомственном совещании под председательством секретаря СНБО Александра Данилова 11 февраля. На нем обсуждали, как предотвратить занесение коронавируса на территорию Украины и как реагировать на его распространение.

Первым пунктом протокольного решения Министерству здравоохранения и Центру общественного здоровья рекомендуется в недельный срок разработать и внести предложения о восстановлении деятельности СЭС на территории Украины.

Также в решении содержится еще ряд рекомендаций, например, приобрести (или изготовить) мобильный госпиталь на 50-100 мест, который мог бы выполнять функцию карантинного учреждения.

Также там говорится, что украинские ученые разработали диагностическую тест-систему. В связи с этим Минздраву рекомендуется обработать вопрос "передачи позитивного контроля" в Институт молекулярной биологии и генетики и ООО "Диоген" для проверки ее эффективности.

Напомним, функция контроля и надзора за эпидситуацией принадлежала Государственной санитарно-эпидемиологической службе до сентября 2014 года, когда Кабмин заявил о ее ликвидации. Такое решение было принято из-за того, что полномочия по контролю создавали богатое поле для коррупции.

Функции СЭС разделили между Министерством аграрной политики и Министерством здравоохранения, при котором был создан Центр общественного здоровья. При этом новой структуре не дали право проведения проверок выполнения требований по эпидбезопасности, ее работа лежит преимущественно в сфере мониторинга.

В сентябре 2019 года стало известно, что СЭС могут возродить под другим названием.

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