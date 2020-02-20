Мир Без паники и столкновений: как в Британии встретили эвакуированных из Уханя

2020-02-20 21:30 210

 

В Великобританию прибыли граждане страны, эвакуированные из китайского Уханя. Англичан привезли в нескольких пассажирских автобусах и в сопровождении полиции отправили в гостиницу Kents Hill в город Милтон-Кинс в 70 км от Лондона, сообщает издание Berkshire Live.

Отмечается, что людям привезли все необходимые средства гигиены, сменную одежду. В гостинице есть медперсонал, который будет наблюдать за состоянием прибывших.

К слову, в Милтон-Кинс проживает около 250 тысяч человек. Рядом с отелем Kents Hill Park находятся школы, футбольный клуб, фитнес-центр и кампусы университета Open University.

Приезд граждан Великобритании здесь не сопровождался ни протестами, ни блокированием дорог, как это со вчерашнего дня происходит в Украине.

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