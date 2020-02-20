Мир От коронавируса нет иммунитета: медики в Китае выявляют повторное заражение

2020-02-20 18:30 126

 

В Китае обнаружили заражение коронавирусом у пациентов, которые ранее уже вылечились от недуга, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Пекинские новости".

Соответствующее заявление сделал глава медицинской группы по лечению коронавируса в Ухане профессор Чжао Цзяньпин.

Специалист отметил, что у нескольких выписанных пациентов с дважды отрицательным тестом анализ на коронавирус показал положительный результат.

Таким образом, врачи сделали вывод, что в данный момент существует несовершенство тестирования на COVID-19 и некоторые люди, заражённые этим вирусом, получили отрицательные результаты.

В данный момент медики ищут этому причины. Одной из них может быть особенность конкретного организма, который не реагирует симптомами на заражение коронавирусом.

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