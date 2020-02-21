Украина Глава МОЗ Скалецкая проживет две недели в карантине в Новых Санжарах

2020-02-21 09:11 126

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что присоединится к эвакуированным из китайского Уханя, в обсервации. По ее словам, она проведет с ними в одном помещении две недели.

"Вместе с ними я проведу последующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальные страны", -  сообщила Скалецкая в Facebook.

Чиновница уверяет, что Минздрав тщательно подготовил безопасные условия пребывания в обсервации, учтя все стандарты ВОЗ и практику других стран, которые осуществили эвакуацию своих граждан из Китая.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время событий в Новых Санжарах более 10 полицейских получили тяжелые ранения. Он поблагодарил полицию за профессиональную работу и назвал события "одним из наибольших разочарований в его жизни".

"Разочарование в людях, в той морали. Это стыд на весь мир! Люди были 22 часа в пути и их тут так встретили…Пусть каждый подумает об этом. Тут пьяные люди спекулировали на патриотических вещах. Люди мало думают о социуме. Многие вещи, которые были сегодня, то мне стыдно. Можно говорить, что власть плохая, могут не верить власти, но всегда надо оставаться человеком в сердце", - передает слова Авакова УНИАН.

Ранее в Новых Санжарах произошли беспорядки из-за прибывших туда эвакуированных из Китая. Местные жители забросали автобусы камнями, также произошли столкновения с полицией.

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