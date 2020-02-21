Мир Климат меняется в разы быстрее, чем все думали - в США сделали шокирующее открытие

2020-02-21 16:29 84

В американском Университете Рочестера ученые узнали, что количество метана в атмосфере крупно недооценивается.

Как сообщает Phys, оказалось, что количество выпускаемого производством парникового газа в атмосферу значительно выше.

Ученые исследовали пузырьки воздуха из образцов льда из Гренландии. Так ученым удалось узнать количество изотопов углерода-14 в атмосфере Земли 200 лет назад.

Оказалось, что выбросы метана в современном мире превышают предыдущие расчеты на 25-40%. При этом ученые отмечают, что если до 1870 года практически весь метан имел биологическое происхождение, то сейчас - это антропогенные выбросы из-за сжигания ископаемого топлива.

Метан - один из двух газов, причастных к глобальному потеплению и изменениям климата. Он имеет немного меньшее влияние, нежели углекислый газ, но его сокращение может помочь в борьбе с глобальным потеплением.

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