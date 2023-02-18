ВОЙНА В Украине видео Зеленский заговорил о поставках дальнобойных ракет

2023-02-18 22:00

 

Глава государства напомнил, что в последние недели продолжается дипломатический марафон, во время которого ведутся переговоры с представителями разных стран.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в общении с партнерами уже снимается табу по поставкам дальнобойных ракет. Об этом он сказал в обращении 17 февраля.

Глава государства напомнил, что в последние недели продолжается дипломатический марафон, во время которого ведутся переговоры с представителями разных стран.

"Уже создана танковая коалиция, уже снимается табу по поставкам дальнобойных ракет, уже есть достижения в усилении нашей артиллерии и уже мир услышал, насколько необходимо для общемировой безопасности создание авиационной коалиции", - отметил президент.

По словам Зеленского, он обсуждал данный вопрос и во время встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

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