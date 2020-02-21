Украина Задержанных в Новых Санжарах освободили, под стражей остался только один человек

2020-02-21 13:15 99

равоохранители отпустили 23 задержанных в ходе беспорядков в городе Новые Санжары, устроенных против размещения эвакуированных граждан из Китая. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на спикер Главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрия Сулаева в пятницу, 21 февраля.

Напомним, всего правоохранители задержали 24 человека, нарушавших правопорядок в Новых Санжарах 20 февраля.

Сулаев рассказал, что личности задержанных установлены. Правоохранители провели с ними необходимые следственно-оперативные действия, в частности они были допрошены.

Один человек задержан на 72 часа. Это необходимое время для сообщения о подозрении и решении вопроса о мере пресечения.

Также в МВД рассказали, что четырех правоохранителей и гражданское лицо, пострадавших в ходе столкновений, отпустили домой. При этом пятеро правоохранителей, которые пострадали в результате столкновений, находятся в больнице.