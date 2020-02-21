Украина Гончарук пояснил ситуацию с тарифами на газ, гривной и контрактом с РФ

2020-02-21 13:44 264

Глава Кабмина Украины  сообщил, что из-за курса гривны и изменением цены на энергоресурсы власти планируют весной откорректировать показатели бюджета.

"Весной нам нужно будет возвращаться к пересмотру для того, чтобы еще раз посмотреть на этот макропрогноз на государственный бюджет. У нас совсем другой курс гривны, другие цены на энергоресурсы. Поэтому правильно: действительно мы будем возвращаться к корректировке государственного бюджета в этом году", - заявил Алексей Гончарук в Раде.

Премьер утверждает, что если бы Украина не заключила новый транзитный контракт с Россией, цена на газ могла бы быть в 3-4 раза выше, чем сейчас.

"Существовал риск потери транзита, ударило бы по экономике и сделало бы энергоресурсы дороже. Цена на газ была бы в 3-4 раза выше, чем сейчас. Мы в рекордные сроки провели сложную реформу – анбандлинг Нафтогаза... Это дало нам выгодную позицию в переговорах и мы смогли заключить транзитный контракт газа с Россией в ЕС", - заявил Гончарук.

При этом глава правительства добавил, что чиновники не должны вмешиваться в процесс формирования тарифов на энергоресурсы.

Одной из стратегических задач правительства он назвал удешевление стоимости ресурсов. "Дешевые ресурсы – это возможность инвестировать в инфраструктуру и модернизацию, возможность быть более конкурентоспособными, это новые рабочие места", – заявил Гончарук.

Он добавил, что речь идет не только о внешних ресурсах, и отметил, что за осень прошлого года "абсолютно все рейтинговые агентства улучшили суверенный рейтинг Украины".

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Премьер Гончарук уверяет, что эвакуированные граждане сейчас в полной безопасности

2020-02-21 15:36 144

НБУ изменил курсы основных валют - почем сегодня доллар и евро

2020-02-21 12:14 246

Гончарук рассказал о провокациях в Новых Санжарах и дальнейших действиях

2020-02-21 11:13 270

Доллар и евро в Украине начали дорожать - точный курс валют на 20.02.20

2020-02-20 14:13 411

Еще новости в разделе "Украина"

Гончарук пояснил ситуацию с тарифами на газ, гривной и контрактом с РФ

2020-02-21 13:44 264

Задержанных в Новых Санжарах освободили, под стражей остался только один человек

2020-02-21 13:15 231

"Перегар, страх и психоз" - в МВД раскрыли другую сторону протестов в Новых Санжарах

2020-02-21 11:42 342

Бросавший камни в автобусы с эвакуированными уже задержан, - глава МВД Аваков

2020-02-21 09:39 360
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Гончарук пояснил ситуацию с тарифами на газ, гривной и контрактом с РФ 2020-02-21 13:44 264
Задержанных в Новых Санжарах освободили, под стражей остался только один человек 2020-02-21 13:15 231
"Перегар, страх и психоз" - в МВД раскрыли другую сторону протестов в Новых Санжарах 2020-02-21 11:42 342
Бросавший камни в автобусы с эвакуированными уже задержан, - глава МВД Аваков 2020-02-21 09:39 360

Лента

16:29 Климат меняется в разы быстрее, чем все думали - в США сделали шокирующее открытие
15:36 Премьер Гончарук уверяет, что эвакуированные граждане сейчас в полной безопасности
14:45 Коронавирус в Китае: заразившихся уже больше 75 тыс, выздоровели 18 тыс
14:16 ВОЗ запросил у стран мира полные данные о зараженных китайским коронавирусом
13:44 Гончарук пояснил ситуацию с тарифами на газ, гривной и контрактом с РФ
13:15 Задержанных в Новых Санжарах освободили, под стражей остался только один человек
12:46 Глава правления Приватбанка отдыхал на выступлении цирка дю Солей с юной спутницей
12:43 Пристайко пояснил, почему и как именно будут менять минские соглашения
12:15 Строительный бизнес жалуется на вымогательство и рейдерство со стороны инспектора КГГА Евдокименко
12:14 НБУ изменил курсы основных валют - почем сегодня доллар и евро