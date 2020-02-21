Украина Гончарук пояснил ситуацию с тарифами на газ, гривной и контрактом с РФ

2020-02-21 13:44 264

Глава Кабмина Украины сообщил, что из-за курса гривны и изменением цены на энергоресурсы власти планируют весной откорректировать показатели бюджета.

"Весной нам нужно будет возвращаться к пересмотру для того, чтобы еще раз посмотреть на этот макропрогноз на государственный бюджет. У нас совсем другой курс гривны, другие цены на энергоресурсы. Поэтому правильно: действительно мы будем возвращаться к корректировке государственного бюджета в этом году", - заявил Алексей Гончарук в Раде.

Премьер утверждает, что если бы Украина не заключила новый транзитный контракт с Россией, цена на газ могла бы быть в 3-4 раза выше, чем сейчас.

"Существовал риск потери транзита, ударило бы по экономике и сделало бы энергоресурсы дороже. Цена на газ была бы в 3-4 раза выше, чем сейчас. Мы в рекордные сроки провели сложную реформу – анбандлинг Нафтогаза... Это дало нам выгодную позицию в переговорах и мы смогли заключить транзитный контракт газа с Россией в ЕС", - заявил Гончарук.

При этом глава правительства добавил, что чиновники не должны вмешиваться в процесс формирования тарифов на энергоресурсы.

Одной из стратегических задач правительства он назвал удешевление стоимости ресурсов. "Дешевые ресурсы – это возможность инвестировать в инфраструктуру и модернизацию, возможность быть более конкурентоспособными, это новые рабочие места", – заявил Гончарук.

Он добавил, что речь идет не только о внешних ресурсах, и отметил, что за осень прошлого года "абсолютно все рейтинговые агентства улучшили суверенный рейтинг Украины".