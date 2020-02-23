Украина Что нельзя делать на Масленицу: традиции и советы врача

2020-02-23 11:00 411

Врач рассказала, как не пошатнуть свое здоровье на Масленицу, употребляя много блинов.

По словам эндокринолога Елены Мамонтовой, блины - достаточно калорийное блюдо, которое повышает нагрузку на внутренние органы, участвующие в переваривании и усвоении компонентов.

"Если у человека есть непереносимость глютена, ему придется отказаться от такого варианта блюда. Ведь вред здоровью может быть нанесен достаточно серьезный", - отмечает врач.

Также специалист рекомендует воздержаться от блинов и тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом (панкреатит, холецистит).

Кроме того, врач не рекомендует есть блины и людям с избыточным весом и при сахарном диабете из-за высокого содержания углеводов.

Но некоторые запреты в дни Масленицы являются и традиционные: