Украина Что нельзя делать на Масленицу: традиции и советы врача

2020-02-23 11:00 411

 

Врач рассказала, как не пошатнуть свое здоровье на Масленицу, употребляя много блинов.

По словам эндокринолога Елены Мамонтовой, блины - достаточно калорийное блюдо, которое повышает нагрузку на внутренние органы, участвующие в переваривании и усвоении компонентов.

"Если у человека есть непереносимость глютена, ему придется отказаться от такого варианта блюда. Ведь вред здоровью может быть нанесен достаточно серьезный", - отмечает врач.

 Также специалист рекомендует воздержаться от блинов и тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом (панкреатит, холецистит).

Кроме того, врач не рекомендует есть блины и людям с избыточным весом и при сахарном диабете из-за высокого содержания углеводов.

Но некоторые запреты в дни Масленицы являются и традиционные:

  1. На Масленицу-2019 нельзя есть мясные продукты, а лучше отдать предпочтения рыбным блюдам, икре, овощам и молочным продуктам. Это ведь будет сырная неделя. А впереди – несколько недель строго поста, так что лучше начать готовиться к нему уже сейчас.
  2. Во время Масленичной недели нельзя переедать. Чревоугодие – это грех, особенно в преддверии Великого поста, поэтому стоит соблюдать меру;
  3. В масленичную неделю нельзя злиться, ругаться с людьми по любому поводу, сквернословить. Помните, что после Масленицы начинается Великий пост, а к этому событию нужно готовиться морально;
  4. Нельзя на Масленицу встречать гостей в неубранном доме;
  5. Нет запретов на Масленицу, касающихся работы. Главное, чтобы вы не забывали, что нужно готовить много блинов и созывать гостей.
  6. Нельзя на Масленицу-2019 не соблюдать традицию, касающуюся походов в гости и шумных гуляний за поеданием блинов. Это не просто плохой тон, но и нарушение давних обычаев праздника.
загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Новых Санжарах собрали оперативный штаб правительства: что известно

2020-02-20 22:45 813

Все шокированы: пассажир спецрейса из Китая рассказал, что происходит в самолете

2020-02-20 16:15 696

Что будет с эвакуированными из Китая украинцами - Гончарук раскрыл детали

2020-02-15 13:00 1104

Что нельзя дарить на День Святого Валентина: антирейтинг

2020-02-14 16:28 660

Еще новости в разделе "Украина"

Известно, когда мощный циклон придет в Украину

2020-02-23 14:30 408

Украинцы будут выходить на пенсию по-новому: кому не повезет в этом году

2020-02-23 14:00 270

Новые Санжары. Скалецкая рассказала об обстановке в санатории

2020-02-23 13:00 432

Ад в Новых Санжарах рискует повториться, Украина отправит в Ухань новый самолет: экстренное заявление

2020-02-23 12:30 10536
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Известно, когда мощный циклон придет в Украину 2020-02-23 14:30 408
Украинцы будут выходить на пенсию по-новому: кому не повезет в этом году 2020-02-23 14:00 270
Новые Санжары. Скалецкая рассказала об обстановке в санатории 2020-02-23 13:00 432
Ад в Новых Санжарах рискует повториться, Украина отправит в Ухань новый самолет: экстренное заявление 2020-02-23 12:30 10536

Лента

15:00 Таблеток не нужно: ученые придумали способ борьбы с головной болью
14:30 Известно, когда мощный циклон придет в Украину
14:00 Украинцы будут выходить на пенсию по-новому: кому не повезет в этом году
13:30 Нет ясных данных о передаче коронавируса – ВОЗ
13:22 Эвакуированной в Новых Санжарах резко стало плохо: медики быстро отреагировали
13:00 Новые Санжары. Скалецкая рассказала об обстановке в санатории
12:30 Ад в Новых Санжарах рискует повториться, Украина отправит в Ухань новый самолет: экстренное заявление
видео 12:00 Go-A победили на Нацотборе и повезут на Евровидение песню "Соловей"
11:30 Стала известна продолжительность инкубационного периода нового коронавируса
11:00 Что нельзя делать на Масленицу: традиции и советы врача