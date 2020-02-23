Украина видео Go-A победили на Нацотборе и повезут на Евровидение песню "Соловей"

2020-02-23 12:00 285

 

В финале Нацотбора на Евровидение-2020, который прошел 22 февраля, победила группа Go-A с песней "Соловей". Она будет представлять Украину на международном песенном конкурсе. Музыканты сочетают украинский фольклор и танцевальную музыку и до эфиров Нацотбора не были широкоизвестны. Судьи назвали их "темной лошадкой" этого отбора. Сегодня группа получила максимальные 6 баллов и от судей, и от зрителей. За первенство Go-A соревновалась еще с двумя лидерами - бандуристкой Мариной Круть и музыкантом Андреем Хайатом. Но в итоге победили с песней на украинском языке.

Состав группы: Екатерина Павленко - вокал, Тарас Шевченко - клавишные, Иван Григоряк - гитара, Игорь Диденчук - дудочка.

Напомним, что Евровидение-2020 начнется 12 мая и пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Финал состоится 16 мая. Украина выступит во второй половине первого полуфинала, который пройдет 12 мая.

В этом году на Нацотбор не допускали участников, которые гастролировали в России после 2014 года.

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