Украина Украинцы будут выходить на пенсию по-новому: кому не повезет в этом году

2020-02-23 14:00 273

Стало известно, кто может рассчитывать на оформление пенсий в этом году

Как известно, в этом году выплаты от государства смогут оформить те украинцы, которые достигли определенного возраста и у них есть необходимое количество трудового стажа.

Согласно данным ПФУ, в 2020 году для выхода на пенсию по возрасту в 60 лет необходимо иметь 27 лет страхового стажа.

Стоит отметить, что речь идет именно о страховом стаже, а не об общем трудовом.

Что касается женщин, то они могут выйти на пенсию в 2020 году в возрасте 59,5 лет. Этот показатель ежегодно будет увеличиваться, поскольку чиновники хотят таким образом установить гендерное равенство.

Таким образом, на заслуженный отдых в 2020-м году до достижения 60 лет смогут выйти женщины, которые родились с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года.