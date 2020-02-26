Украина В Киевтеплоэнерго пояснили платежку за отопление в январе в Киеве на 53 тысячи

2020-02-26 09:11 216

Жительница киевской высотки получила платежку за отопление за январь 2020 года на сумму почти 53 тысячи гривен.

В КП Киевтеплоэнерго заявили, что речь не идет об ошибке или сбое, и объяснили причину такого начисления. Отмечается, что жительница дома в Киеве действительно получила платежку за отопление 4-комнатной квартиры с отапливаемой площадью 127,3 кв м на сумму 52932,18 грн за январь этого года.

Причиной такого начисления в Киевтеплоэнерго называют то, что квартира оказалась единственной из 177 квартир, в которой не установлен квартирный счетчик отопления. Другие квартиры в многоэтажке такие счетчики имеют.

"Жители квартир со счетчиками отопления оплачивают только потребленное тепло по показаниям своих счетчиков и отопление мест общего пользования. А разница, образующаяся между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных, начисляется жителям без индивидуального счетчика", – говорится в сообщении.

В компании отмечают, что сумма начислена по методике, действующей для домов, где есть техническая возможность установить квартирные счетчики отопления.

В то же время, в Киевтеплоэнерго соглашаются, что "хотя с точки зрения закона начисление за отопление правильное, однако учитывая реалии - противоречит логике справедливых начислений для клиентов".

"Одна квартира не должна и не может оплачивать разницу между домовым и квартирными счетчиками. И это проблема не только Киевтеплоэнерго и его клиентов, такая же ситуация и в других городах. Причина заключается в несовершенстве нормативной базы, в частности Постановления Кабмина №630, требований которой придерживаются теплопоставщики", – говорят в компании.

"Существующая методика работает, когда 50-70% квартир оборудованы индивидуальными счетчиками. Когда оснащение индивидуальными приборами учета в доме превышает 70%, но не достигает 100%, такой алгоритм дает сбой", - отметил директор СП Энергосбыт КП Киевтеплоэнерго Константин Лопатин.

 

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