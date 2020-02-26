Курьезы фото Выпущен первый повербанк для подзарядки электромобиля прямо на ходу

2020-02-27 12:15 72

Французький стартап EP Tender створив зовнішній акумулятор для електромобілів. Павербанк-причіп дозволяє заряджатися на ходу.

Потужність зовнішнього акумулятора становить 36,5 кВт*год, проте протягом п’яти років її планується збільшити до 60 кВт*год. Павербанк на колесах стане в нагоді тим, хто живе в регіонах з недостатньо розвиненою мережею зарядних станцій для електромобілів і кому потрібно збільшити дистанцію пробігу на одному заряді.

Передбачається, що власники електромобілів зможуть орендувати цей павербанк-причіп за $37. При цьому ціна зовнішнього акумулятора становить $11 000. EP Tender передбачає стати прибутковим до 2024 року, здаючи 60 000 в оренду 4 150 причепів.

EP Tender веде переговори з автовиробниками Renault і PSA про оснащення їх автомобілів системами буксирування і приєднання павербанка-причепа, до якого можна адаптувати вже випущені машини комплектом за $650.

Джерело: ecotown