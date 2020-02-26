Украина Киев будет добиваться у Казахстана выдачи Кеннета Алибека

2020-02-26 14:21 234

Кеннет Алибек, много лет работавший в Украине медик и фармацевт родом из Казахстана планируется к экстрадиции в Украину для суда и дальнейшего отбывания наказания по статье 209 УК Украины “Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём”.

Об этом редакции pharmasvit стало известно из источников в Офисе Генпрокурора Украины. О подозрении Алибеку было сообщено заочно ещё 2 года назад, однако при прежнем Президенте и руководстве прокуратуры запрос о его выдаче почему-то направлен не был.

Напомним, что Кеннет Алибек является фигурантом уголовного производства, которое расследуется Главным управлением национальной полиции в Киеве по заявлениям АО “БТА Банк” (Казахстан) о хищении имущества, а именно – денежных средств, ценных бумаг и имущества, которое находилось в залоге у банка. Кеннет Алибек, по версии следствия, участвовал в преступных схемах вместе с осужденным в Казахстане бывшим руководителем “БТА Банк” Мухтаром Аблязовым и другими лицами. Суть преступной схемы такова: Кеннет Алибек (который был учредителем, собственником и директором ООО «Научно-производственный онкологический и кардиологический центр «Макс-Велл») придумал схему отмывания средств через кредитование строительства и реконструкции принадлежащего ему фармзавода “Макс-Велл” (“Фармекс”) в Борисполе (Киевская область). Деньги, которые пошли на этот «кредит», были украдены Аблязовым у банка, которым тот руководил на момент сделки.

От адвокатов ведущей украинской юридической компании “Ильяшев и Партнёры”, представляющих интересы БТА, удалось узнать подробности о финансовой схеме этой преступной сделки: деньги АО «БТА Банк» (которые Мухтар Аблязов присвоил с помощью компаний Feston Ltd, Fexon International Ltd, Alterson Limited и Stantis Limited) через счета ООО «Евразия-Финанс» и ООО «Научно-производственный онкологический и кардиологический центр «Макс-Велл» были направлены на строительство и реконструкцию имущественного комплекса, находящегося по адресу: Украина, г. Борисполь, ул. Шевченко, 100 (собственниками сейчас являются ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье» и ООО «Фармекс Групп»). Кеннет Алибек, убеждены следователи и адвокаты потерпевшего, не только предоставил Аблязову регистрационные данные и расчётные счета своих компаний для подписания договоров займа между компанией Stantis Limited, ООО «Евразия-Финанс» и ООО «Научно-производственный онкологический и кардиологический центр «Макс-Велл», но и участвовал в разработке и помог воплотить план отмывания украденных Аблязовым средств, имея представление об их преступном происхождении.

Остаётся лишь добавить, что санкция статьи, по которой Кеннет Алибек привлекается в Украине к уголовной ответственности, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет с конфискацией имущества. Старший партнер международной юрфирмы «Ильяшев и Парнеры» Роман Марченко заявил, что скрывающийся от правосудия Кеннет Алибек рано или поздно будет найден и понесёт заслуженное наказание.

По данным редакции пакет необходимых документов экстрадиционного запроса в Республику Казахстан планируется к отправке на следующей неделе.

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