Украина Коронавирус в Украине: Минздрав предложил новый алгоритм действий

2020-02-26 18:30 228

Министерство здравоохранения изменило алгоритм действий на границе Украины для предотвращения коронавируса – теперь у прибывающих не только меряют температуру, но и записывают контакты всех проверенных. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, которого в среду, 26 февраля, назначили на должность главного санитарно-эпидемиологического врача.

Ляшко подчеркнул, что эпидемиологи на границе начали фиксировать все контактные лица, которые путешествуют из стран, где зафиксирована внутренняя государственная передача коронавирусной инфекции.

"Температурный скрининг - это не панацея, это один из элементов защиты наших границ от проникновения особо опасных инфекций, в том числе коронавируса. Температурный скрининг позволяет нам вовремя посмотреть и изолировать человека для проведения исследования", - добавил он.

По словам замминистра здравоохранения, на сегодняшний день в Украине утвержден новый стандарт оказания медицинской помощи при коронавирусной инфекции, а также разработаны новые алгоритмы температурного скрининга – они существенно отличаются от задействованных на прямых рейсах из Китая.

Ранее Ляшко рассказал, что первые результаты исследований образцов, взятых у людей в Новых Санжарах, показали отрицательный результат на предмет заражения COVID-19, а в пункте пропуска Тиса и в Черновцах были зафиксированы несколько случаев повышения температуры.

Ранее президент Владимир Зеленский заверил, что Украина предприняла беспрецедентные меры безопасности при эвакуации своих граждан из китайского Уханя, чтобы гарантировать, что новый китайский коронавирус не попадет в страну.