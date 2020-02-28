Мир Может ли коронавирус заразить через посылку - ЦКЗ США обнародовал свои данные

2020-02-28 14:46 225

В США ученые установили, что китайский коронавирус может жить два и более часов на поверхностях различного типа. Такие выводы обнародовал директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд во время доклада Конгрессу.

"Для меди и стали это довольно типично, это примерно 2 часа. Но, я скажу, на других поверхностях - картоне или пластике - это длиннее, и потому изучаем это", - сказал Редфилд на слушаниях в Палате представителей.

Он полагает, что именно передача инфекции через поверхности, а не через воздух, могла способствовать вспышке коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess.

Тем не менее, Редфилд не думает, что передача инфекции через поверхности повлияет на грузовые перевозки. 

По данным ВОЗ, вирус, помимо Китая, распространился на 46 других стран, где было зарегистрировано около 3700 случаев и 57 смертей.

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Мир

Может ли коронавирус заразить через посылку - ЦКЗ США обнародовал свои данные 2020-02-28 14:46 225
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