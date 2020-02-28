Мир Как действует на организм коронавирус COVID-2019 - рассекречены данные из Китая

2020-02-28 21:36 195

Коронавирус главным образом поражает легкие человека, об этом свидетельствует патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от COVID-2019 в Китае.

Как указано в докладе, который опубликован китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно.

Умершим был 85-летний мужчина, он был госпитализирован в январе с множественным инфарктом мозга. Во время госпитализации у больного не наблюдалась повышенная температура, кашель и другие симптомы. На 10 день после поступления в больницу у него появился дискомфорт в горле в виде зуда и высокая температура, компьютерная томография показала наличие инфекционных очагов на обоих легких.

На 13 день после госпитализации анализ пациента на вирусную нуклеиновую кислоту нового типа коронавируса дал положительный результат, больному был подтвержден диагноз COVID-2019.

На 20 день госпитализации повторная томография легких показала дальнейшее распространение очагов инфекции на обоих легких, на 28 день больной скончался, причиной смерти была установлена "пневмония, вызываемая новым типом коронавируса, дыхательная недостаточность".

Патологоанатомическое исследование было проведено не более чем через 12 часов после наступления смерти в больнице Уханя.

"Результаты исследования показали, что характерной воспалительной реакцией является повреждение глубоких частей дыхательных путей и легочных альвеол, к которой приводит пневмония, вызываемая новым типом коронавируса.

Взятые ранее у умершего образцы ткани показали, что паталогический процесс при COVID-2019 очень схож с атипичной пневмоний (SARS - тяжелый острый респираторный синдром) и с MERS (Ближневосточный респираторный синдром), однако анатомическое вскрытие показало, что фиброз и уплотнения в легких при COVID-2019 не настолько серьезны как при SARS, но при этом экссудативная реакция была заметнее, чем при SARS", - говорится в докладе.

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