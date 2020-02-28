Мир Коронавирус нового типа впервые обнаружен у собаки

2020-02-28 17:33 258

В Гонконге домашнюю собаку отправили на карантин после того, как у нее подтвердили заражение коронавирусной инфекцией Covid-2019.

Как сообщает CNN, животное уже передали в министерство сельского хозяйства, рыболовства и сохранения природы в Гонконге. Собаку поместили на карантин после того, как она получила "слабо положительный" результат на коронавирус.

Сообщается, что хозяин собаки переболел коронавирусом, а результаты теста пероральных, назальных и ректальных образцов собаки оказались слабо положительными.

"Собака не имеет никаких соответствующих симптомов", - указано в сообщении.

При этом пока нет официальных нет доказательств того, что домашние животные могут быть заражены вирусом COVID-19 или могут быть источником заражения людей.

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