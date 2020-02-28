Коронавирус нового типа впервые обнаружен у собаки

В Гонконге домашнюю собаку отправили на карантин после того, как у нее подтвердили заражение коронавирусной инфекцией Covid-2019.
Как сообщает CNN, животное уже передали в министерство сельского хозяйства, рыболовства и сохранения природы в Гонконге. Собаку поместили на карантин после того, как она получила "слабо положительный" результат на коронавирус.
Сообщается, что хозяин собаки переболел коронавирусом, а результаты теста пероральных, назальных и ректальных образцов собаки оказались слабо положительными.
"Собака не имеет никаких соответствующих симптомов", - указано в сообщении.
При этом пока нет официальных нет доказательств того, что домашние животные могут быть заражены вирусом COVID-19 или могут быть источником заражения людей.