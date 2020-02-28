Коронавирус выходит из под контроля: в мире растет число зараженных

С каждым днем число зараженных коронавирусом в мире стремительно растет, COVID-19 охватил все континенты мира, кроме Антарктиды:
Китай
Китайский город Ухань является эпицентром заражения коронавирусом. Первый случай заражения стал известен в январе. По состоянию на сегодня, в Китае заболели 83 272 человек, еще свыше 2,8 тыс. умерли.
Китай обнародовал результаты аутопсии умершего от коронавируса. Согласно которой, вирус главным образом затрагивает легкие человека.
Швейцария
В Швейцарии первый случай заражения коронавирусом подтвердили 25 февраля. По состоянию на сегодня, в стране уже 15 больных.
Иран
О первых заражения коронавирусом в Иран сообщили в середине февраля. Сегодня общее число случаев заболевания достигло 388 и 34 человек погибли.
В частности, в Иране коронавирусом COVID-19 заразились четыре депутата парламента.
Вьетнам
О первых заражениях во Вьетнаме сообщили также в феврале. По состоянию на сегодня, в стране 16 больных.
Италия
О первых заражениях коронавирусом в Италии стало известно в феврале. По состоянию на сегодня, заразились 650 человек, еще 17 человек умерли.
В Италии глава региона Ломбардия Аттилио Фонтана ушел в самоизоляцию на 14 дней из-за коронавируса.
США
В США стало известно о первом заболевании коронавирусом в феврале. Число заболевших возросло до 60.
Из-за вспышки коронавируса Военно-морские силы США приняли решение о введении карантина для всех своих кораблей, которые делали остановки в Тихом океане.
В США назначили координатором по борьбе с распространением коронавируса Дебби Биркса.
Сингапур
Сингапур сообщил о первом заболевании коронавирусом в феврале. На сегодня в стране 93 больных.
Грузия
Первый случай заражения в Грузии зафиксировали 27 февраля. По состоянию на сегодня, уже двое больных.
Кувейт
В Кувейте сообщили о первом заболевании коронавирусом 24 февраля. На сегодня в стране 43 больных.
Великобритания
В Великобритании о первых заражениях коронавирусом сообщили 31 января. По состоянию на сегодня, в стране 19 больных.
Франция
Первые три случая заражения коронавирусом во Франции сообщили 25 января. Это были первые заражения вирусом в Европе. По состоянию на сегодня, зараженных 41.
Канада
В Канаде сообщили о первых заражениях коронавирусом в феврале. По состоянию на сегодня, в стране 14 больных.
Австралия
В Австралии сообщили о первом случае заражения коронавирусом в феврале. На сегодня в стране 23 больных.
Таиланд
В Таиланде сообщили о первом случае заражения коронавирусом в феврале. На сегодня в стране 41 больной.
Нидерланды
В Нидерландах первые два случая заражения сообщили 28 февраля.
Хорватия
Первый случай заражения коронавирусом в Хорватии зафиксировали 25 февраля. Сегодня стало известно об еще трех случаях.
Южная Корея
По состоянию на сегодня количество заболевших возросло до 2337, а умерли 13 человек.
Беларусь
Первый случай заражения коронавирусом в Беларуси стал известен 28 февраля. В стране один больной.
Япония
По состоянию на сегодня число погибших от коронавируса возросло до 5. Вообще заразились более 900 человек.
Тайвань
О заражении коронавирусом в Тайване стало известно в феврале. Число заболевших возросло до 34.
Бахрейн
Информация о первых заражениях коронавирусом в Бахрейне появилась 24 февраля. По состоянию на сегодня, в стране 36 больных.
Литва
О первых заражения коронавирусом в Литве стало известно 28 февраля. В стране один больной.
Румыния
Коронавирус достиг Румынии 25 февраля. На сегодня в стране трое больных.
Северная Ирландия
Первый случай заражения коронавирусом в Северной Ирландии был зафиксирован 27 февраля. Сегодня в стране один больной.
Малайзия
О коронавирусе в Малайзии сообщили в феврале. Сегодня в стране 23 больных.
Финляндия
Информация о первых заражениях коронавирусом в Финляндии появилась 27 февраля. По состоянию на сегодня, двое больных.
Германия
В Германии первый случай заболевания сообщили в феврале. По состоянию на сегодня, в стране 26 больных.
Испания
Также в Испании сообщили о первом случае заболевания коронавирусом в феврале. Сегодня в стране 32 больных.
Австрия
Коронавирус достиг Австрию 26 февраля. По состоянию на сегодня, в стране двое больных.
Россия
Первый случай заражения коронавирусом в России стал известен 26 февраля. По состоянию на сегодня, в стране двое больных.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в связи с распространением эпидемии коронавируса принято решение о проверке граждан на границе с Россией.
Швеция
О первых заражениях коронавирусом в Швеции стало известно 26 февраля. Количество больных возросло до 7.
В Швеции приняли решение о запрете проведения массовых мероприятий с более чем тысячей участников из-за угрозы распространения коронавируса.
Израиль
Израиль коронавирус достиг 27 февраля. Количество заболевших возросло до 3.
Из-за опасений распространения коронавируса, Министерство здравоохранения Израиля рекомендовало поместить на карантин 450 военных, которые ранее были в Италии.
Греция
В Греции стало известно о первых заражениях коронавирусом 26 февраля. По состоянию на сегодня, в стране трое больных.
Норвегия
О первых заражениях коронавирусом в Норвегии стало известно 27 февраля. Число заболевших возросло до 4.
Объединенные Арабские Эмираты
В ОАЭ сообщили о первых случаях коронавируса в феврале. Число больных возросло до 19.
Дания
В Дании о первом заражении коронавирусом сообщили 27 февраля. В стране один больной.
Афганистан
О заражении коронавирусом в Афганистане стало известно в феврале. В стране один больной.
Непал
В Непале сообщили о заражении в стране в феврале. Там один больной.
Камбоджа
В Камбодже стало известно о заражении коронавирусом также в феврале. В стране один больной.
Нигерия
В Нигерии сообщили о заражении 28 февраля. В стране один больной.
Алжир
О заражении коронавирусом в Алжире стало известно в феврале. В стране один больной.
Бельгия
В Бельгии сообщили о заражении коронавирусом в феврале. В стране также один больной.
Сан-Марино
Коронавирус достиг Сан-Марино в феврале. В стране один больной.
Северная Македония
В стране сообщили о первом случае заражения коронавирусом 27 февраля. В Северной Македонии один больной.
Новая Зеландия
В Новой Зеландии сообщили о заражении коронавирусом в феврале. В стране один больной.
Бразилия
О первом заражении коронавирусом в Бразилии сообщили в феврале. В стране один больной.
Эстония
В Эстонии сообщили о заражении коронавирусом также в феврале. В стране один больной.
Египет
Коронавирус достиг Египта в феврале. Заболел один человек.
Шри-Ланка
На Шри-Ланке сообщили об одном заболевшем коронавирусом в стране.
Мексика
В Мексике 28 февраля сообщили о первом заражении коронавирусом.
Напомним, Министерство здравоохранения сообщает, что коронавирус зафиксирован в 46 странах, но Украины в списке нет.