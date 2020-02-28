Украина видео Коронавирус: в Киеве дезинфицируют транспорт

2020-02-29 00:03 165

 

Врачи дополнительно проверяют температуру водителей и контролеров перед выездом на маршрут и после заезда в депо.

В Киеве начали применять дезинфицирующие средства для мытья общественного транспорта в период повышения эпидемиологической заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями. Об этом сообщает Киевпастранс на своей странице в Facebook в пятницу, 28 февраля.

Отмечается, что влажная уборка моющими средствами салона подвижного состава осуществляется ежедневно перед выездом на маршрут, снаружи – раз в неделю, или же в зависимости от уровня загрязнения.

"В период повышения эпидемиологической заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями для обработки поручней салонов, дверей, подоконников, ручек пассажирских сидений и пола дополнительно применяем еще и дезинфекционные средства", - говорится в сообщении.

Сообщается, что кроме того врачи дополнительно проверяют температуру водителей и контролеров перед выездом на маршрут и после заезда в депо.

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