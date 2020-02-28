Мир На пороге большой войны: как Эрдоган ответит Путину

2020-02-29 00:35 132

У Турции есть возможности принудить Россию к отступлению

В ночь с 27 на 28 февраля резко обострилась ситуация в сирийской провинции Идлиб. Бои за которую ведут, с одной стороны, – регулярные сирийские войска Башара Асада и (негласно) российские наемники из ВЧК и регулярные подразделения РФ. С другой, – антиасадовские силы и (снова-таки, негласно) регулярные подразделения турецкой армии.

В результате воздушного налета то ли сирийской, то ли российской авиации под обстрел попала турецкая военная колонна. По официальным данным, более трех десятков турецких военнослужащих погибли, столько же ранены.

Турция отреагировала мгновенно. Анкара сразу проинформировала о произошедшем своих союзников, в частности США, а также руководство НАТО. И инициировала проведение вечером 28 февраля экстренного заседания Североатлантического альянса, а также консультаций в рамках Совета НАТО.

В самой Турции были отключены соцсети. У российского посольства еще ночью прошли акции протеста. В СМИ вовсю обсуждались шаги, которые должна предпринять турецкая власть в ответ на гибель своих солдат. Варианты предлагались самые разные: от мобилизации и объявления войны Асаду до перекрытия Босфора для российских кораблей. Также, по информации Reuters, Турция открыла свои границы с ЕС для сирийских беженцев.

"Мы практически немедленно решили не препятствовать сирийским беженцам достигать Европы по суше или по морю", – сказал агентству высокопоставленный турецкий чиновник на условиях анонимности.

Кое-что из озвученного было реализовано. Турецкие ВВС и артиллерия нанесли "удар возмездия" по сотням сирийских объектов, уничтожив пять вертолетов, 23 танка, столько же орудий, 10 бронемашин, более трех сотен асадовцев и т.д.

Что касается мобилизации, перекрытия Босфора и пр., то пока это лишь угрозы. Так, к примеру, два российских ракетных фрегата, направлявшихся к берегам Сирии, были пропущены через Босфор.

Сама Россия при этом, по крайней мере публично, отрицает причастность своих ВВС к нанесению удара. Что сказал Путин по этому поводу Эрдогану в ходе телефонных переговоров – неизвестно. При этом, после переговоров Владимир Путин срочно созвал заседание Совбеза России.