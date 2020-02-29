Мир В Китае вылечили половину больных коронавирусом

2020-03-01 09:30 246

 

Ситуация с коронавирусом в Китае значительно улучшилась. В больницах остаются около 40 тысяч человек.

Почти половины заболевших коронавирусом в Китае выписаны из больниц. Об этом свидетельствуют данные, комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По состоянию на 29 февраля, в Китае излечились 39002 человека из 79251 заразившихся. При этом умерли 2835 человек (3,57%).

"Во всех регионах в последнее время число выписавшихся из больниц превышает число ежесуточно выявляемых инфицированных. Борьба с вирусом на текущем этапе продемонстрировала свою эффективность", - заявил представитель Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая Ми Фэн, пишет ТАСС.

Он также отметил, что на нынешнем этапе Китаю крайне важно координировать действия с другими странами, в ряде которых число заразившихся быстро растет. Чиновник подчеркнул, что только путем жесткого контроля можно предотвратить перемещение инфицированных через границу и распространение заболевания.

В среднем по регионам КНР показатель выздоровевших колеблется на уровне 78%, в то время как 10 дней назад он составлял 43%. Обстановка улучшается и в провинции Хубэй, где зафиксирован главный очаг распространения заболевания: там выздоровели уже около 43% инфицированных - на 28 процентных пунктов больше, чем 19 февраля.

В 26 из 31 региона КНР за последние сутки летальных исходов не зафиксировано. В остальных регионах умерли от одного до двух человек, за исключением провинции Хубэй, где только за минувший день зарегистрировано 45 жертв.

Стоит отметить, что в последние дни суточная заболеваемость коронавирусом во всем мире в разы превысила показатели Китая. На данный момент в мире зафиксировано около 6000 тысяч случаев коронавируса, 88 из которых летальные.

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