Украина Прощеное воскресенье: как отмечать и что нельзя делать в день перед Великим Постом

2020-03-01 12:30 243

В воскресенье, 1 марта, православные верующие отмечают большой праздник – Прощеное воскресенье. Это последний день Масленицы, он предшествует началу Великого поста, который в 2020 году начнется 2 марта и продлится до Пасхи 19 апреля.

В Прощеное воскресенье, в этот очень светлый день, принято просить прощения у друг друга, также в последний день Масленицы принято сжигать куклу из соломы. О традициях праздника, о том, как его отмечать и что нельзя делать.

Как отметить Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье – это последний день Масленицы и последнее воскресенье перед началом Великого поста, который продлится 48 дней до самой Пасхи.

Прощеное воскресенье завершает неделю традиционных гуляний Масленичной недели. В этот день сжигают чучело, которое является символом злых сил зимы.

Считается, что в Прощеное воскресенье следует отпустить все обиды, помириться с людьми, с которыми вы ранее пребывали в ссоре, попросить прощения у всех, кого вы когда-либо и чем-либо могли обидеть.

Если же просят прощения у вас, нужно сказать в ответ: "Бог простит и я прощаю".

Если есть желание и возможность, в Прощеное воскресенье хорошо сходить на исповедь в церковь. В этот день в храме читают часть Нагорной проповеди, где говорится о прощении обид ближним.

В праздник также принято накрывать вкусный стол и собирать за ним всю семью. При этом в старину за стол садились 7 раз – по количеству дней масленичной недели. У верующих в этот день существует специальное меню: на завтрак – блины; на обед – блины и молочные продукты: творог, сыр, масло, сметана и т.п., а также блюда из рыбы, овощей и яиц. Но мясо уже есть нельзя.

На ужин по традиции в Прощеное воскресенье подавали яичницу. Так хозяйки находили применение оставшимся от приготовления блинов яйцам и молоку.

В понедельник оставшуюся пищу доедать уже нельзя, поэтому остатками еды делятся с птицами и домашними животными. Также можно накормить ими бездомных.

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье

В Прощеное воскресенье нельзя сквернословить, ссориться, злиться, сердиться, раздражаться, ругаться и думать о плохом.

Также нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, убирать, стирать. В то же время разрешено приготовление пищи и уход за домашними животными.

Кроме того, в Прощеное воскресенье нельзя есть мясо. Также нельзя поздно ложиться спать, так как после полуночи уже наступает Великий пост.

Издавна в народе верили, что именно вечером Прощеного воскресения происходит Страшный суд, поэтому люди пытались по возможности не выходить из дома, вспоминать собственные грехи и ни в коем случае не употреблять алкоголь.