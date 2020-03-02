Мир Эпидемия COVID-19: Коронавирус нового типа обнаружен уже в 65 странах мира

2020-03-02 14:45 252

Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Индонезии, Чехии и Доминиканской Республике.

В целом эпидемия коронавируса COVID-19 распространилась на 65 стран мира. Сегодня президент Индонезии Джоко Видодо подтвердил два первых случая заражения коронавирусом нового типа на территории страны. Оба пациента госпитализированы.

Напомним, число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели. Всего число подтвержденных случаев заражения на территории Китая превысило 80 тыс.

За пределами Китая новым коронавирусом заразились 7169 человек, из них 104 умерли. Больше всего новых заболевших выявили в Южной Корее − 586 человек за последние сутки, на втором месте Италия с 240 новыми случаями, третий − Иран, где подтвердили 205 случаев заражения.

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