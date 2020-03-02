Украина В Украину идет серьезное потепление: синоптик обрадовала прогнозом

2020-03-02 22:00 315

 

Во вторник, 3 марта, в Украине станет еще теплее.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

"3 марта в Украине ожидается существенное потепление. В большинстве областей максимальная температура воздуха достигнет +10…+15 градусов. На побережьях морей и в Карпатах, конечно, будет свежее", - отметила она.

По словам синоптика, без дождей все же не обойдется, местами с порывистым ветром.

"Дожди пройдут в западных областях и то лишь небольшие и вдоль западной границы, до Тернопольской и Хмельницкой областей вряд не дотянут", - добавила синоптик.

Что касается Киева, во вторник, как отметила Диденко, здесь будет тепло и без осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах +12…+14 градусов. А в среду, 4 марта, по всей территории Украины будет еще теплее, хотя и не везде.

"До +12... +17 градусов, однако в среду в западные области снова придет похолодание", - резюмировала синоптик.

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