Мир В Китае уже почти 50 тысяч человек выздоровели после заражения коронавирусом

2020-03-04 14:12 291

Число жертв COVID-19 в Китае за последние сутки возросло на 31 до 2943 человек. В то же время, выздоровели более 47,2 тысяч человек. 

Согласно сообщению Госукомитета по делам здравоохранения КНР, за сутки была зафиксирована 31 смерть, почти 2,8 тысяч человек выписаны из больниц. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае составляет более 80,1 тысяч человек.

Все случаи летальных исходов были зарегистрированы в провинции Хубэй, из них 24 - в Ухане. Число зараженных в Хубэе возросло на 114.

Ранее из-за из-за сокращения количества заболеваний новым вирусом, власти китайского города Ухань закрыли временную больницу специально построенную для борьбы с эпидемией коронавируса.

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