Украина В Украине подорожала коммуналка - какие суммы увидим в платежках за январь

2020-03-03 10:42 78

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 19,4%.

Как сообщает Госслужба статистики, в январе украинцам начисли 23,4 млрд грн, а в декабре было начислено около 19,6 млрд грн (16,8 млрд грн за коммуналку плюс 2,8 млрд грн за электроэнергию).

По данным статистического ведомства, в январе 2020 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 19,5 млрд (83,1% начисленных за этот период сумм).

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в январе коммунальные услуги подорожали из-за роста цен на газ и потребления, но в феврале будут самыми низкими за всю зиму.