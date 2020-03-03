Украина В Киеве начали выпускать студенческий е-билет

2020-03-03 20:30 297

 

В столице начался выпуск нового студенческого билета. Карта с чипом будет служить одновременно удостоверением и е-билетом

Киев переходит на единый способ оплаты проезда в городском общественном транспорте. Для пенсионеров действует карточка киевлянина, для школьников заработали электронные ученические билеты, теперь право льготного проезда есть и у студентов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Мы начинаем переход на современную систему, когда карта с чипом будет служить одновременно удостоверением и е-билетом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что владелец такой карты сможет покупать поездки на студенческий электронный билет по льготной цене.

Для того, чтобы обеспечить студентов такими билетами, администрации вузов должны предоставить свои технические требования к будущим карточкам. Коммунальное предприятие ГИВЦ, которое занимается внедрением электронного билета, направило всем учебным заведениям письма с просьбой заказать студенческие билеты, интегрированные с системой е-билета.

В КГГА призывали администрации учебных заведений организовать процесс заказа обновленных студенческих билетов. Потому как своевременное изготовление е-билетов зависит от них.

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