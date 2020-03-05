Украина На Буковине введут карантин во всех школах, детсадах и вузах

2020-03-05 16:30 138

В Черновицкой области в ближайшие часы введут карантин во всех детских садах, школах и высших учебных заведениях.

Об этом во время брифинга рассказал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

«Мы получили рекомендации от Минздрава и в ближайшие часы собираем комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На ней будет принято решение о введении режима карантина для всех дошкольных учебных заведений, школ и высших учебных заведений области», — сказал Осачук.

По его словам, образовательные учреждения уже рассматривают возможность дистанционной работы.

Кроме того, председатель ОГА сообщил об ограничении массовых мероприятий.

«Так же по рекомендации украинского правительства мы вводим ограничение мероприятий с большим скоплением людей. Поэтому также должны попросить понимания, что концерты, которые были запланированы у нас на сегодняшний вечер, на следующие выходные, будут перенесены», — добавил он.

Напомним, 3 марта в Украине подтвержден первый случай Covid-2019. Коронавирус обнаружили у мужчины из Черновцов, который с женой вернулся из Италии. Черновчанина госпитализировали в инфекционное отделение.