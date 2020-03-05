На Буковине введут карантин во всех школах, детсадах и вузах

В Черновицкой области в ближайшие часы введут карантин во всех детских садах, школах и высших учебных заведениях.
Об этом во время брифинга рассказал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
«Мы получили рекомендации от Минздрава и в ближайшие часы собираем комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На ней будет принято решение о введении режима карантина для всех дошкольных учебных заведений, школ и высших учебных заведений области», — сказал Осачук.
По его словам, образовательные учреждения уже рассматривают возможность дистанционной работы.
Кроме того, председатель ОГА сообщил об ограничении массовых мероприятий.
В мире по состоянию на утро 5 марта 2020 года было зарегистрировано 95 416 случаев заболевания Covid-19, из них 3 285 закончились смертью, в то же время 53 278 (55,6%) человек выздоровели.