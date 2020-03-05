Мир В Беларуси выдвинули "нефтяной ультиматум" Путину

2020-03-05 20:30 117

 

В Беларуси поставили ультиматум России по созданию "союзного государства": ни о каком объединении не может идти речи, пока не будут решены вопросы с нефтью.

Об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей, передает "БелТА". По его словам, работа над дорожными картами по интеграции сейчас не ведется.

Напомним, в среду, 4 марта, глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что Беларусь пока не может договориться о поставке нефти с крупными российскими компаниями.

"Давайте решим вопросы с нефтяными поставками, а потом уже будем дальше думать. Не работает сейчас рабочая группа по интеграции. Смысла нет работать над этими дорожными картами, пока не будут решены эти вопросы поставок нефти", – сказал министр.

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