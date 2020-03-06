Украина В транспорте Киева вводят QR-билет - где купить, как сэкономить

2020-03-06 12:43 96

С 1 апреля общественный транспорт Киева переходит на электронный билет. Чтобы осуществить разовую поездку в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере или городской электричке, необходимо купить QR-билет. Срок действия QR-билета – 15 суток, сообщают в Киевской городской государственной администрации.

Одноразовый QR-билет можно использовать в распечатанном виде или в электронном (на экране смартфона). Распечатанный (бумажный) QR-билет необходимо поднести к зеркальной части валидатора и дождаться звука.

Если вы пользуетесь электронным билетом, то необходимо поднести экран телефона с QR-билетом к зеркальной части валидатора, дождаться звука и нажать кнопку "Подтвердить использование".

Разовый QR-билет можно приобрести:

в приложении Kyiv Smart City

Раздел "Купить QR-билет" на главной странице приложения, выбираем количество билетов, платим банковской картой. После этого QR-код билета появится в разделе "Мои билеты". Если зайти в раздел, автоматически откроется актуальный QR-билет. В транспорте необходимо поднести экран телефона с QR-билетом к зеркальной части валидатора, дождаться звука и нажать кнопку "Подтвердить использование".

в личном кабинете киевлянина

Необходимо войти в собственный кабинет, открыть раздел "Каталог услуг", выбрать "Транспортные услуги" → "Электронный билет" → "Мои билеты" → "QR-билет" → "Купить" → "Добавить в корзину". Приобретенный QR-билет будет доступен в личном кабинете. Его можно скачать, распечатать или переслать на электронную почту.

- в терминалах самообслуживания Ibox, 2click:

Адреса терминалов: https://ibox.ua/map; https://kiev.orgdir.ru/2+click/.

- с помощью чат ботов Kyiv Pay Bot и KyivMetroBot в Telegram и Facebook:

https://t.me/KyivPayBot;

https://t.me/KyivMetropolitenBot;

https://m.me/KyivPayBot;

https://m.me/KyivMetropolitenBot.

Чтобы купить QR-билет с помощью чат бота, нужно выбрать язык общения, принять условия оферты, позволить предоставить свой номер телефона, к которому привязана банковская карта, выбрать опцию "QR-билет (Киев)", ввести количество билетов, подтвердить уплату (комиссия 3%), выбрать карточку. После оплаты в ответ в мессенджере поступит изображения с QR-билетом. В транспорте необходимо поднести экран телефона с QR-билетом к зеркальной части валидатора, дождаться звука и нажать кнопку "Подтвердить использование".

в терминале самообслуживания на станциях метро:

на главном экране терминала нажать на раздел "Купить разовый QR-билет",

в кассе станции (только за наличные): бумажный билет с QR-кодом необходимо поднести к зеркальной части турникета.

Если вы постоянный пассажир, стоит приобрести Kyiv Smart Card, которая при пополнении на 50 поездок дает возможность сэкономить 1,5 грн на каждой.