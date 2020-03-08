Мир Из-за ливня в Бразилии погибло свыше 40 человек

2020-03-08 15:00 228

Сильный шторм в течение последних дней привел к тому, что в некоторых районах за несколько часов выпала месячная норма осадков.

До 41 человека возросло число жертв оползней и наводнений в бразильском Сан-Паулу, вызванных ливневыми дождями в начале недели. Сообщает портал G1 со ссылкой на спасателей.

29 человек погибли на побережье штата в муниципалитете Гуаружа, где за первые 24 часа выпала более чем месячная норма осадков.

Восемь человек погибли в муниципалитете Сантус и трое - в Сан-Висенте, где поисковые работы завершили в субботу.

Еще 39 человек считаются пропавшими без вести.