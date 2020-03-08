Украина видео В Киеве проходит Марш женщин: онлайн-трансляция

2020-03-08 14:02 252

 

Участницы акции кричат слоганы "Бунтуй, люби, права не отдавай", "Мое тело - мое дело", "Цветы - клумбам, права - женщинам". Марш охраняют правоохранители.

На Михайловской площади в Киеве в полдень сотни активисток и активистов вышли на Марш женщин в воскресенье, 8 марта.

Участницы марша пытаются привлечь внимание к необходимости ратифицировать Стамбульскую конвенцию, которая предусматривает криминализацию насилия в отношении женщин и домашнего насилия в целом.

Марш призван выразить протест против сексизма и дискриминации в обществе. Звучат лозунги "Мое тело - мое дело", "Цветы клумбы - права женщинам", "Бунтуй, люби, права не отдавай".

Шествие охраняет шеренги правоохранителей. Противники марша устроили контр-акцию на Михайловской площади. Они установили мощные колонки, звучали антифеминистические речи.

Напомним, что ранее Госстат подсчитал, что женщины в Украине зарабатывают меньше мужчин. Разница в зарплатах мужчин и женщин составляет 22%. Женщины зарабатывают в среднем меньше 10 тыс грн, а мужчины - больше 12 тыс грн.

Также соцопрос показал, что украинцы считают, что "место женщины на кухне". Подавляющее большинство жителей Украины придерживаются мнения, что важнейшей задачей женщины является семья, а мужчины - заработки.

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