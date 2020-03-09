Мир Трамп и Пенс участвовали в конференции с зараженными коронавирусом политиками

2020-03-09 11:14 216

В США сенатор от штата Техас Тед Круз и член палаты представителей Пол Госар решили добровольно изолировать себя от контактов с окружающими после общения с инфицированными коронавирусом. Об этом конгрессмены Круз и Госар сообщили в своих микроблогах в Twitter.

“Прошлой ночью мне сообщили, что 10 дней назад, на Конференции консервативных политических сил США (CPAC) я недолгое время контактировал с человеком, у которого в настоящий момент обнаружены симптомы и положительный результат на Covid-19. Это взаимодействие сводилось к короткому разговору и рукопожатию", - сообщил Тед Круз 8 марта.

Сенатор отметил, что у него нет симптомов заболевания, он чувствует себя хорошо, и медики сообщили о низкой вероятности заражения. Однако Круз решил остаться в изоляции дома в Техасе в эту неделю, пока не пройдет 14 дней с момента контакта с инфицированным.

Член палаты представителей Пол Госар также присутствовал на указанном мероприятии и сообщил о взаимодействии с человеком, зараженным Covid-19, который сейчас госпитализирован.

“Я находился рядом с этим человеком длительное время, и мы пожали руки", - отметил Госар. Его помощники также общались с больным.

В связи с этим член палаты представителей также решил остаться в изоляции дома в Аризоне и на неделю закрыть свой офис в Вашингтоне. Его персонал в это время будет работать удаленно по предварительно согласованном плану.

В Конференции консервативных политических сил США участвовали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс. В Белом доме сообщали, что они не контактировали с заразившимся коронавирусом.