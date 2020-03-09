Мир У работника Диснейленда в Париже подтвердили коронавирус

2020-03-09 17:00 291

У одного из работников парка развлечений Диснейленд в Париже подтвердили коронавирус.

Об этом сообщает Daily Mail.

По имеющимся данным, речь идет о специалисте по техническому обслуживанию.

Как отмечается, зараженный работник с посетителями парка не контактировал, однако его коллеги должны будут теперь пройти обязательную проверку.

В то же время закрывать Диснейленд руководство не намерено, ограничившись лишь усилением мер безопасности.

В частности, посетителям и работникам парка рекомендовали пользоваться антисептическими средствами и держать дистанцию с другими людьми.