У работника Диснейленда в Париже подтвердили коронавирус

У одного из работников парка развлечений Диснейленд в Париже подтвердили коронавирус.
Об этом сообщает Daily Mail.
По имеющимся данным, речь идет о специалисте по техническому обслуживанию.
Как отмечается, зараженный работник с посетителями парка не контактировал, однако его коллеги должны будут теперь пройти обязательную проверку.
В то же время закрывать Диснейленд руководство не намерено, ограничившись лишь усилением мер безопасности.
В частности, посетителям и работникам парка рекомендовали пользоваться антисептическими средствами и держать дистанцию с другими людьми.