В ВОЗ рассказали о сроках выздоровления от коронавируса

Исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что для полного выздоровления от коронавируса необходимо до шести недель, пишет CNN.
По данным ВОЗ, в настоящее время в мире нет лекарств для лечения коронавируса, однако инфицированные могут выздороветь при должном уходе и лечении симптомов.
"Чтобы выздороветь от этой болезни, может потребоваться до шести недель. Людям, которые страдают от очень тяжелой формы, могут потребоваться месяцы, чтобы выздороветь", - заявил Райан.