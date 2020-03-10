Мир В ВОЗ рассказали о сроках выздоровления от коронавируса

2020-03-10 17:30 105

 

Исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что для полного выздоровления от коронавируса необходимо до шести недель, пишет CNN.

По данным ВОЗ, в настоящее время в мире нет лекарств для лечения коронавируса, однако инфицированные могут выздороветь при должном уходе и лечении симптомов.

"Чтобы выздороветь от этой болезни, может потребоваться до шести недель. Людям, которые страдают от очень тяжелой формы, могут потребоваться месяцы, чтобы выздороветь", - заявил Райан.

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