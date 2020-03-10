Мир Коронавирус перекрыл воздух: какие авиакомпании отменили рейсы

2020-03-10 20:00 222



Ряд авиакомпаний приостанавливают международные и внутренние рейсы

В связи со стремительным распространением коронавируса COVID-19 по всему миру, ряд авиакомпаний приостанавливают международные и внутренние рейсы. Последними об отмене сообщили два израильских перевозчика Arkia и Israir Airlines, ирландская Ryanair Holdings Plc и франко-голландская Air France-KLM.

Arkia (Израиль)

После того, как в Израиле объявили о размещении всех приезжих на домашний карантин из-за угрозы распространения коронавируса, в авиакомпании заявили, что временно прекращают полеты за рубеж. По словам руководства, введенные властями ограничения являются для национальной авиации «смертельным ударом».

Israir Airlines (Израиль)

Эта авиакомпания специализируется на оказании услуг в чартерном и лоукост-сегментах. Со следующей недели и до конца месяца Israir Airlines отменяет международные перевозки. В то же время, в управлении компании пообещали вернуть из-за рубежа 5 тыс. своих пассажиров.

El Al (Израиль)

Израильский национальный перевозчик объявил об отмене рейсов в Сан-Франциско и на ряде европейских направлений еще в конце прошлой недели.

Ryanair Holdings Plc (Ирландия)

Один из крупнейших на территории Европы авиаперевозчиков-дискаунтеров приостановит внутренние рейсы по Италии с 10 марта по 8 апреля 2020 года. В пресс-службе отметили, что ограничения коснутся международных аэропортов Бергамо, Мальпенса (Миланский аэропорт), Пармы и Тревизо, которые находятся на севере страны.

Кроме того, в понедельник, 9 марта, стало известно, что сокращаются международные рейсы из аэропортов Бергамо, Мальпенса, Венеции, Пармы, Римини и Тревизо. Ryanair Holdings Plc будет выполнять их по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Ryanair (Ирландия)

Перевозчик будет выполнять полеты по ограниченному расписанию из северной Италии, в связи со значительным числом неявок пассажиров за последнюю неделю. Ранее Ryanair сообщила о сокращении на 25% полетов в Италию на 3 недели - с 17 марта по 8 апреля 2020 года.

Air France-KLM (Франция, Нидерланды)

Еще один крупнейший перевозчик Европы объявил об отмене 3,6 тыс. рейсов в марте - французское подразделение Air France сократит объем дальнемагистральных операций на 13% по сравнению с изначальными планами. О намерении сократить дальнемагистральные операции сообщила и нидерландская KLM.

Предположительно Air France сократит количество рейсов в Европе на 25%, а во Франции - на 17%.

Qantas Airways Ltd (Австралия)

Компания отказалась примерно от четверти своих международных рейсов на шесть месяцев, приостановив полеты почти всех своих лайнеров Airbus A380. По азиатскому направлению объем операций снизился на 31%, если сравнивать с предыдущим годом.

Рейсы в США и Великобританию также были сокращены, а полеты восьми из 12 Airbus A380, принадлежащих компании, будут приостановлены до середины сентября.