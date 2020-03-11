Украина Світлини, що змушують підняти голову до неба…

2020-03-11 08:43 195

Чи може бути кава з присмаком неба і подихом давнини? Саме тої елегантної давнини, що на дахах з мереживом металевих риштувань, теракотовою черепицею, візерунковою ліпниною карнизів, довершеними стрілчатими, як списи шпилями, романтичними флігелями. Усі ці диво витвори на львівських дахах зафіксовані на світлинах, які експонуються в галереї кав’ярні «Штука» у Львові.

Автор цієї фотовиставки з минулого « 5-й фасад Львова» - архітектор, дослідник, колекціонер, охоронець пам’яток будівництва Іван Щурко.

Як правило, світлини вражають далеко не професіоналів, бо кожний професіонал у царині архітектури завжди переконаний, що досконалості творчої праці немає меж. До того ж, кинувши оком на зображення, почне порівнювати з іншими будівельними шедеврами.

На світлинах Івана Щурка зафіксовані звичайні дахи львівських старих будівель, навіть не пам’яток архітектури. Їх творили будівничі, котрі, завершуючи споруду, намагались прикрасити верхівку будинку чимось таким, яке б привертало увагу і не було подібним на сусідні.

- Архітектори, котрі проектували споруди, мали довіру до майстрів будівничої справи, - розповідає Іван Щурко.

- І часто не вдавались до якихось дрібних деталей в проекті, а доручали майстровим на власний хист і смак оформити дах будинку. А це вже була справ гонору. Довіра керівника стимулювала у виконавців бажання вияви свою майстерність, фантазію, відтак народжувались розмаїті і не очікувані композиційні завершення дахів на львівських спорудах. Будинки оздоблювали карнизами з ліпниною, маскаронами, ставили ковані візерунчаті решітки, прикрашали дивовижної форми вежами, вкритими оцинкованою бляхою, або ж завершували дах величною кулею зі шпилем. Такі кулі навіть одержали назву «капсула часу». Бо майстри полюбляли пожартувати: закладали в капсулу чи то послання для майбутніх поколінь, чи історію зведення будинку або просто жмут газет з тих часів, тощо.

Проте в наші часи з кожним роком цих прикрас на дахах меншає, вони руйнуються. Дахи також перебудовують і від них нічого не залишається. Ось, наприклад, як по модерному перебудували колись мальовничий особнячок на вул. Єфремова, 26 (фото)

Фантазію будівничих нині не відновлюють, бо сучасники не бачать, не відчувають їх естетичної вартості і особливості того колориту, якого вони надають Львову. Щоб привернути у вагу до цих милих шедеврів і пересічних львів’ян, і містоохороннх установ, Іван Щурко розробив проект послідовного дослідницького обстеження і збирання необхідних технічних матеріалів для відтворення втрачених елементів або тих, які під загрозою руйнації. Зібрано вже понад дві тисячі фото, історичних технічних матеріалів, котрі детально розповідають про конструкцію, покрівлю, окремі елементи дахів. Довкола проекту згуртувалися однодумці і вони на основі досліджень відтворюють втрачене поки що графічно. Відтак Іван Щурко готуватиме наступну виставку, аби ще раз спокусити усіх глянути в небо на львівські дахи новим оцінюючим поглядом, помилуватися їх красою та довершеністю.

Лариса Марчук, Львів.