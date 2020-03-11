Мир Коронавирус уничтожает авиакомпании - есть первый случай банкротства

2020-03-11 10:14 216

Авиакомпании всего мира готовятся к масштабному кризису из-за коронавируса, который уже вынудил их сократить перевозки пассажиров. Им грозят многомиллиардные убытки.

Первой жертвой стала региональная британская компания Flybe, давно висевшая на волоске от банкротства. Коронавирус оказался последней каплей.

Другие пока держатся, однако тучи сгущаются с каждым днем. Еще две недели назад Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) оценивала сокращение оборота авиакомпаний из-за вспышки вируса в 30 млрд долларов. К 5 марта цифра выросла вдвое до 63 млрд долларов.

И это в лучшем случае. Если же распространение вируса сдержать не удастся, потери превысят первоначальную оценку вчетверо и достигнут 113 млрд долларов.

"Ситуация чрезвычайная, - сказал глава IATA Александр де Жуньяк. - События развиваются по сценарию, почти не имеющему прецедентов. За какие-то два месяца перспективы отрасли во всем мире резко ухудшились".

Перед новым годом IATA выпустила радужный прогноз: мировая авиация готовилась увеличить выручку на 4% до 870 млрд долларов и заработать почти 30 млрд чистой прибыли. Прошло два месяца, и речь зашла уже не о прибыли, а о выживании.

Первая жертва

Британская Flybe летала на небольших Embraer из мелких региональных аэропортов, и ее крах не только лишит работы 2400 сотрудников, но и поставит под удар экономику этих зачастую отдаленных регионов.

Flybe столкнулась с трудностями еще в прошлом году. Консорциум с участием авиаперевозчика Virgin Atlantic выкупил ее и пообещал оживить бизнес, если власти помогут дотацией на 100 млн и налоговыми послаблениями. Конкуренты, включая British Airways, возмутились, и правительство денег не дало.

Компания обанкротилась, став первой жертвой коронавируса в авиации. Как и с людьми, в бизнесе в группу риска прежде всего попадают наиболее ослабленные.

Virgin Atlantic сейчас не до Flybe. Она специализируется на дальних направлениях, и они пострадали более других из-за отмены рейсов в Азию и США. Предзаказ билетов рухнул на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и Virgin Atlantic отправила сотрудников в неоплачиваемые отпуска, приостановила набор персонала и на 4 месяца урезала зарплату руководству.

Ее конкуренты не в лучшем положении.

British Airways, KLM, Lufthansa, United и другие международные перевозчики урезают маршрутную сеть, замораживают инвестиции и найм. "Аэрофлот" сократил частоту полетов на некоторых направлениях и приостановил рейсы в Гонконг.

Лоукостеры не отстают. Ryanair, EasyJet и Wizz Air уже объявили об аналогичных мерах. Российская "Победа" уменьшила число вылетов в итальянские города.

Источник: bbc