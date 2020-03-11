Украина видео Кличко смешно ввел в Киеве ряд ограничений из-за коронавируса

2020-03-11 14:27 285

С 12 марта в столице вводят план противоэпидемических мероприятий и ограничений, которые будут действовать предварительно до конца марта. Об этом в видеообращении заявил мэр Киева Виталий Кличко.

В описании к видео Кличко отметил, что хотя в Киеве не зарегистрирован пока ни один случай заражения коронавирусом, власти столицы решили не ждать и обезопасить жителей города.

На такие меры киевская власть решила пойти ради того, что чтобы предупредить возможное распространение заболевания на коронавирус. Таким образом, по словам мэра, 11 марта был утвержден план противоэпидемических мероприятий и ограничений.

И это при том, что в Киеве на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом COVID-19. Но, говорит Кличко, власть решила "не ждать и обезопасить жителей города".

Превентивные мероприятия в Киеве вводятся с четверга, 12 марта. Предварительно столица будет находиться на карантине до конца месяца.￼

Известно, что с завтрашнего дня будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, в детских садиках, художественных, спортивных школах и других. Также будет ограничено проведение массовых мероприятий в Киеве. Это касается концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут также развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах.

При этом киевлян и гостей города призывают не паниковать.

"Ответственно относимся к своему здоровью, соблюдение правил гигиены. А если чувствуете себя плохо, сразу обращайтесь к врачу. Берегите себя и тех, кто рядом! Вместе мы все преодолеем!" - заявил Кличко в своем видеообращении.