Украина ВНО в Украине: тестирование школьников перенесли на апрель

2020-03-13 09:12 159
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Проведение пробного внешнего независимого оценивания перенесено на 4 и 11 апреля 2020 года. 

"Пробное тестирование по украинскому языку и литературе вместо 21 марта состоится 4 апреля. Тестирование по другим предметам вместо 28 марта - 11 апреля. Дать определение результатов будут известны до 14 марта", - сообщает пресс-служба МОЗ.

Участникам пробного ВНО отправят новые приглашения-пропуска с актуальными датами - их нужно будет напечатать для участия в тестировании.

Перенести пробное ВНО решили, чтобы предотвратить распространение в Украине коронавирусной инфекции COVID-19.

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Украина

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