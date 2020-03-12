Украина Карты украинцев загоняют в минус: в Приватбанке объяснили, что происходит

2020-03-12 21:30 321

Клиент ПриватБанка пожаловался, сто на его карте появился «незаконный» штраф

Об этом говорится на портале «Минфин»

«В феврале 2020 года общался с оператором банка и меня проинформировали о сумме остатка долга 1010гр., если я их оплачу до конца февраля 2020 то штрафов не будет. 23.02.2020 оплатил последний долг, на карте стал положительный остаток. 12.03.2020 закрыть счет не смог, так как на карте опять долг -30гр. за использование кредита, кредитом не пользовался! Кредитом не пользовался, с картой операций не проводил, за что сняли деньги не понимаю… Данный штраф нет возможности оплатить и считаю его незаконным. Карта заблокирована», - написал клиент банка.

Отметим, представитель банка отреагировал на ситуацию.

«Мы не хотим, чтобы между нашими Клиентами и банком были недоразумения. Позвольте заметить, что% начисляется не на сумму задолженности по какой-то определенный день, а проводится анализ всего периода, так как в разные дни сумма задолженности разная.Если карта не находилась в льготном периоде (как и было), была списана комиссия даже при полном погашении - за те дни, когда на счету была задолженность. Детальный расчет начисления процентов доступен в выписке в web Приват24 https://privat24.ua. При нажатии на операцию списания% нажмите, пожалуйста, Показать расчет», - ответили клиенту.

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