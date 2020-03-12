Украина Карты украинцев загоняют в минус: в Приватбанке объяснили, что происходит

2020-03-12 21:30 321

 

Клиент ПриватБанка пожаловался, сто на его карте появился «незаконный» штраф

Об этом говорится на портале «Минфин»

«В феврале 2020 года общался с оператором банка и меня проинформировали о сумме остатка долга 1010гр., если я их оплачу до конца февраля 2020 то штрафов не будет. 23.02.2020 оплатил последний долг, на карте стал положительный остаток. 12.03.2020 закрыть счет не смог, так как на карте опять долг -30гр. за использование кредита, кредитом не пользовался! Кредитом не пользовался, с картой операций не проводил, за что сняли деньги не понимаю… Данный штраф нет возможности оплатить и считаю его незаконным. Карта заблокирована», - написал клиент банка.

Отметим, представитель банка отреагировал на ситуацию.

«Мы не хотим, чтобы между нашими Клиентами и банком были недоразумения. Позвольте заметить, что% начисляется не на сумму задолженности по какой-то определенный день, а проводится анализ всего периода, так как в разные дни сумма задолженности разная.Если карта не находилась в льготном периоде (как и было), была списана комиссия даже при полном погашении - за те дни, когда на счету была задолженность. Детальный расчет начисления процентов доступен в выписке в web Приват24 https://privat24.ua. При нажатии на операцию списания% нажмите, пожалуйста, Показать расчет», - ответили клиенту.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

От гриппа за неделю умерло девять украинцев

2020-03-11 20:00 663

Ляшко объяснил, почему в Украине зафиксирован лишь один случай коронавируса

2020-03-11 17:30 987

ВОЗ считает, что коронавирус может набрать масштабов пандемии

2020-03-09 22:00 747

Пересчет пенсий в Украине: все изменится уже с 1 апреля, украинцев ошарашили новыми цифрами

2020-03-09 19:30 118998

Еще новости в разделе "Украина"

Карты украинцев загоняют в минус: в Приватбанке объяснили, что происходит

2020-03-12 21:30 321

В Украине нарушителей ПДД будут ловить по-новому: что нужно знать водителям

2020-03-12 20:00 462

В Украину идет серьезное похолодание: синоптик предупредила о "сюрпризах"

2020-03-12 19:30 336

Как получить отпуск в связи с объявленным карантином - пошаговая инструкция

2020-03-12 13:44 354
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Карты украинцев загоняют в минус: в Приватбанке объяснили, что происходит 2020-03-12 21:30 321
В Украине нарушителей ПДД будут ловить по-новому: что нужно знать водителям 2020-03-12 20:00 462
В Украину идет серьезное похолодание: синоптик предупредила о "сюрпризах" 2020-03-12 19:30 336
Как получить отпуск в связи с объявленным карантином - пошаговая инструкция 2020-03-12 13:44 354

Лента

22:30 В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
22:00 Украинцев предупредили об ответственности за нарушение карантина
21:30 Карты украинцев загоняют в минус: в Приватбанке объяснили, что происходит
21:00 Больной коронавирусом может быть переносчиком более месяца, - ученые
20:30 В Европе осталась лишь одна страна без коронавируса
20:00 В Украине нарушителей ПДД будут ловить по-новому: что нужно знать водителям
19:30 В Украину идет серьезное похолодание: синоптик предупредила о "сюрпризах"
19:00 Пандемия коронавируса может прекратиться к июню – китайский эпидемиолог
18:30 Цена нефти Brent обвалилась ниже 33 долл. за баррель
18:00 В Испании медики проверяют правительство на коронавирус