Украина В Борисполе задержали контрабандистов - везли 1,5 тонны масок

2020-03-13 14:16 162
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Сегодня в Борисполе задержали контрабандистов, которые пытались вывезти через границу 1,5 тонны медицинских масок.

"Арестовали в Борисполе груз, полторы тонны медицинских масок, которые готовились и направлялись в Арабские Эмираты и Рим. Это один груз, два случая .

Вопреки решению правительства, которое наложило запрет на это. Сейчас маски конфискованы, уголовное производство имеет место", -  сообщил  министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал во время выездного внеочередного заседания Кабинета Министров. 

Напомним, 12 марта в Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом. Всего в Украине зафиксировано трое граждан, инфицированных Covid-2019.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

На Донбассе зафиксировано 12 случаев заражения коронавирусом Covid-19

2020-03-13 13:20 225

Гетьманцев пошел против позиции президента

2020-03-05 21:04 2202

Аваков представил мобильное приложение для вызова полиции

2020-03-05 21:00 687

В Украине стартует автоматическая фото и видеофиксация нарушений ПДД - Аваков раскрыл детали новых штрафов

2020-03-05 12:43 4032

Еще новости в разделе "Украина"

В Борисполе задержали контрабандистов - везли 1,5 тонны масок

2020-03-13 14:16 162

ВНО в Украине: тестирование школьников перенесли на апрель

2020-03-13 09:12 270

Карты украинцев загоняют в минус: в Приватбанке объяснили, что происходит

2020-03-12 21:30 753

В Украине нарушителей ПДД будут ловить по-новому: что нужно знать водителям

2020-03-12 20:00 3855
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Борисполе задержали контрабандистов - везли 1,5 тонны масок 2020-03-13 14:16 162
ВНО в Украине: тестирование школьников перенесли на апрель 2020-03-13 09:12 270
Карты украинцев загоняют в минус: в Приватбанке объяснили, что происходит 2020-03-12 21:30 753
В Украине нарушителей ПДД будут ловить по-новому: что нужно знать водителям 2020-03-12 20:00 3855

Лента

16:31 Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг выпустили из СИЗО, где держали почти год
15:28 Из построенной за 10 дней больницы в Ухане выписали последнего пациента
15:21 Украина закрыла границу для иностранцев на две недели - детали решения СНБО
14:45 Коронавирус рушит экономику. Эксперты ожидают серьезных проблем в торговле
14:16 В Борисполе задержали контрабандистов - везли 1,5 тонны масок
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 14:08 СНБО решает с какими странами закрыть границу из-за коронавируса - ОНЛАЙН
14:01 Разновидности жалюзи: для дома, офиса, декора и защиты
видео 13:56 На этот мультфильм из бюджета взяли почти 13 млн - только посмотрите, что вышло
документ 13:45 Заговор или глупость? В Минских протоколах РФ значится не агрессором, а гарантом мира на Донбассе
13:44 COVID-19 идет! Словакия закрыла границы, в Румынии ввели карантин для въезжающих