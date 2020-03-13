Украина В Борисполе задержали контрабандистов - везли 1,5 тонны масок

2020-03-13 14:16 162

Сегодня в Борисполе задержали контрабандистов, которые пытались вывезти через границу 1,5 тонны медицинских масок.

"Арестовали в Борисполе груз, полторы тонны медицинских масок, которые готовились и направлялись в Арабские Эмираты и Рим. Это один груз, два случая .

Вопреки решению правительства, которое наложило запрет на это. Сейчас маски конфискованы, уголовное производство имеет место", - сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал во время выездного внеочередного заседания Кабинета Министров.

Напомним, 12 марта в Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом. Всего в Украине зафиксировано трое граждан, инфицированных Covid-2019.

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